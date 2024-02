Valencia | incidente in pista | muore il pilota Andrea Bergamelli | aveva 36 anni

(Di sabato 10 febbraio 2024)(Spagna). La notizia è stata diffusa poco dopo mezzogiorno di sabato 10 febbraio:amatoriale di 36originario di Torre Boldone ha perso la vita in unsul rettilineo del circuito “Ricardo Tormo” di. Coinvolte nell’anche altre tre moto. Un comunicato ufficiale del circuito spiega che: “Dopo il graveavvenuto a mezzogiorno di oggi, durante l’attività di Gully Racing, il Circuito Ricardo Tormo è spiacente di annunciare che ilamatorialeha perso la vita. Ilitaliano è stato coinvolto in unmultiplo a metà del rettilineo del circuito di ...

