“Valanga di castronerie e luoghi comuni” Facci boccia la “banal-intellettuale” Mannino

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Filippopunge Teresae i suoi discorsi andati in scena nella terza serata del Festival di Sanremo. “Siate leggeri, fatevi una risata, non c'è da prendersela quando una comica non è precisa come uno scienziato, non c'è da essere seri se ha detto una castroneria dietro l'altra, se ha seguito un prevedibile copione conformista che include donna-vittima, uomo-patriarca, genere umano cattivo-inquinatore, animali buoni-ecologici eccetera”, l'inizio del pezzo apparso sull'edizione del 10 febbraio de Il Giornale. “La- va avanti- ha liquidato l'epocale ‘caso John Travolta' dicendo che l'Italia è una colonia americana e che ‘Travolta fa quello che vuole e noi dobbiamo stare zitti', perché ‘siamo sudditi', e questa cosa l'hanno amplificata tv e giornali come se avesse parlato un ministro, ...