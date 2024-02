Uomo di 54 ucciso in un cortile nell’Avellinese | recisa l’arteria femorale | indagini in corso

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di sabato 10 febbraio 2024) Undi 54 anni è statonella tarda serata di venerdì a Baiano, in provincia di Avellino. La vittima, con precedenti per droga e reati contro il patrimonio, è stata trovata neldel condominio di via De Sanctis in cui abita il fratello, che non sarebbe stato in casa, con una profonda ferita alla gamba sinistra provocata da una coltellata. Socdai sanitari del 118, chiamati dalla compagna della vittima, è morto in ambulanza durante il trasporto verso l’ospedale di Nola (Napoli): il colpo avrebbe reciso. Gli investigatori al momento escludono collegamenti con la criminalità organizzata. Secondo le testimonianze dei vicini di casa, di tanto in tanto l’, senza fissa dimora, chiedeva ospitalità al fratello. Insieme all’esame ...