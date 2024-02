Uno dei conduttori più amati della TV italiana | indovina di chi stiamo parlando con solo 3 indizi?

Leggi tutta la notizia su eccellenzemeridionali

(Di sabato 10 febbraio 2024) Chi è l'indovinelloTV? La scena televisivaè un mare di volti familiari. Ma quanto bene conosci realmente questi volti? Siamo qui per mettere alla prova la tua conoscenza con un piccolo gioco divertente. Abbiamo un'immagine sfocata di un personaggio misterioso e treper aiutarti are chi sia. Pensa di poterlo fare? Prima di iniziare, ecco una piccola regola divertente. Hai15 secondi per risolvere questo indovinello. Imposta un timer e vediamo quanto sei bravo! Gliche abbiamo per te sono questi: il nostro personaggio misterioso è una famosa conduttrice televisiva, ha avuto qualche incomprensione con Simona Ventura e ama lo yoga. Ora, chi pensi che sia? Se non riesci are... Non preoccuparti ...