(Di sabato 10 febbraio 2024) Undi droni russi ha colpito una stazione di servizio a, provocando un grande incendio che ha inghiottito 15 case e ucciso sette persone, tra cui tre bambini. È quanto riferiscono i media ucraini citando le autorità locali il 10 febbraio. "I russi hanno ucciso un': i genitori e tre bambini. La nostra rabbia è assoluta. Questo popolo pagherà per tutto", ha scritto su Telegram il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andry Yermak. In precedenza la polizia ha reso noto che in uno degli edifici residenziali a causa dell'incendio un'è bruciata viva: "Il padre, la madre e i loro tre figli di 7 e 4 anni e un neonato di sette mesi. Il corpo dell'uomo è stato ritrovato nel corridoio della casa, mentre la madre e i ...