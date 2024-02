Ungheria | si dimette presidente K Novak

(Di sabato 10 febbraio 2024) 18.25 Ladell', Katalin, ha annunciato le dimissioni dopo le proteste scoppiate nel Paese per la grazia concessa a un condannato in un caso di abusi sessuali su minori. "Rinuncio alla mia carica", ha dichiarato lache è apparsa accanto al primo ministro ungherese Viktor Orban, e che ha riconosciuto di avere commesso "un errore".diventò nel marzo 2022 la prima donna a occupare la carica, le cui funzioni nel Paese sono prevalentemente protocollari.

