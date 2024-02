Ungheria | si dimette la presidente della Repubblica vicinissima a Orbán | lo scandalo della grazia a un condannato in relazione a abusi su minori

(Di sabato 10 febbraio 2024) Laungherese Katalin Novak ha annunciato le proprie dimissioni in seguito allo sdegno suscitato nel Paese dalla sua decisione dire unper reati sessuali su. «Ho commesso un errore», ha detto lanel discorso in cui ha annunciato il passo indietro. Eletta nel marzo 2022 e considerata molto vicina al premier Viktor, Novak era la prima donna a ricoprire il ruolo di capo dello Stato ungherese. Il destinatario del provvedimento diche ha scatenato un putiferio è il vicedirettore di un istituto di assistenza all’infanzia di Bicske, a circa 35 chilometri da Budapest. L’uomo era statoa più di tre anni di carcere nel 2018 per aver tentato di convincere alcunivittime ...

