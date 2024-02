Una doppia esposizione Le opere del Bergognone si svelano al pubblico

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) È ufficialmente iniziata ieri mattina, e proseguirà fino al 14 aprile, la mostra “Religioso Amore,a Lodi“. L’si sviluppa in due luoghi: il nuovo spazio restaurato in via Paolo Gorini 10 nella Fondazione Cosway, dove ieri mattina c’è stata l’inaugurazione, ed il Tempio civico dell’Incoronata, in via Incoronata. La mostra è gratuita e ripercorre le vicende storico-artistiche legate alla prima fase decorativa del Tempio civico, dalla costruzione dell’altare ligneo fino alla decorazione della cappella centrale, realizzata da Ambrogio da Fossano, detto appuntoattivo in città a fine Quattrocento. Una grande occasione per scoprire questo artista e il periodo culturale del Rinascimento, ma anche per mettere in risalto dei tesori del territorio da tempo nascosti, come oli su tavole e altorilievi lignei ...