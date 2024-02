Una corsa per la vita | il Coni chiama a raccolta per i bimbi disagiati

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiUna gara podistica di beneficenza per aiutare famiglie disagiate del Sudafrica. L’iniziativa si“Mercogliano Africa: unaper la. La speranza mi movimento” e si terra domenica 17 marzo dalle 9:30 al Comune di Mercogliano che ha accolto l’invito di Rita Antonietta Franzese, ambasciatrice internazionale della fondazione Gauta dal 2016. Si tratta di un’organizzazione non profit registrata in Sudafrica, a Diepsloot, nella provincia di Johannesburg che sta lavorando insieme aldi Avellino, con il Presidente Giuseppe Saviano e tutte le Asd che vogliono aderire alle attività in programma. “Stiamo parlando- racconta Rita- di un quartiere malfamato, tre piùdell’intera area sudafricana. Un mosaico fatiscente di baracche e povertà, in cui la luce della ...