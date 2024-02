Un posto al sole | anticipazioni | Rosa minacciata | Clara ha paura

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) La questione dello sfratto diPicariello terrà ancora banco ad Unal, come rivelano lerelative alle prossime puntate. La donna, in particolare, subirà addirittura delle minacce e la situazione diventerà incandescente. Ricordiamo cheha ricevuto un'istanza di sfratto da parte del proprietario dell'appartamento in cui vive da molto tempo con il piccolo Manuel e nel quale sta ospitando anchee il figlioletto Federico. Dietro la vicenda c'è l'imprenditore Flavio Bianchi, il quale intende comprare le abitazioni del centro storico per ristrutturarle e riqualificarle. L'uomo, però, è in combutta con la Camorra, la quale finanzia la sua impresa immobiliare., fin dal primo momento, ha deciso di non darla vinta a Bianchi e al ...