Un negozio su cinque ha chiuso La crisi dei centri storici L’avvento di bar e ristoranti | Così è cambiato il commercio

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tra il 2012 e il 2023, in Italia, sono spariti oltre centoundicimila negozi al dettaglio e ventiquattromila attività diambulante, mentre sono in crescita le attività di alloggio e ristorazione che fanno registrare un incremento di 9.800 unità. Il censimento realizzato dal centro studi di Confsulla moria dei negozi negli ultimi undici anni parla chiaro ma racconta anche di un panorama commerciale che non solo si restringe ma cambia anche pelle, segnando una crescita netta nelle attività dedicate all’accoglienza e alla ricettività. Nello stesso periodo, nel, negli alberghi e nei pubblici esercizi si riducono le imprese italiane (-8,4%) e aumentano quelle straniere (+30,1%). E metà della nuova occupazione straniera nell’intera economia (+242mila occupati) è proprio in questi settori (+120mila). Cambia ...

Confcommercio continua moria di negozi, con il NordEst in vetta. Dal 2012 persi 111.000 negozi, 1 su 5. Sangalli: «desertificazione urbana».