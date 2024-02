Un esercito di riservisti con diecimila uomini | il piano della Lega

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 10 febbraio 2024) Un ribaltamento di prospettiva, di visione. Una professione per anni bistrattata dalla sinistra ideologica che, al contrario, il centrodestra ha intenzione di porre al centro di un progetto essenziale per il futuro stesso del Paese. Una riserva militare, sul modello usato da Stati Uniti e Israele, da mobilitare rapidamente in caso di grave minaccia per la sicurezza o di stato d'emergenza. È quanto prevede il progetto di legge presentato alla Camera dal presidenteCommissione Difesa, il leghista Nino Minardo. La proposta, depositata ieri, prevede un «di 10.000 unità con età non superiore a 40 anni, provenienti esclusivamente dal bacino dei cittadini italiani che hanno già prestato servizio come volontari in ferma triennale o volontari in ferma iniziale e che, in quel momento, sono in congedo». Un passaggio legislativo che consentirebbe ...