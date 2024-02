Ultim’ora Serie A | ribaltone sulla panchina di una grande | il motivo dell’esonero

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di sabato 10 febbraio 2024) A tre mesi di distanza dallo strappo tra presidente e allenatore, il primo svela i retroscena che hanno portato all’esonero Come in ogni stagione da parecchi anni a questa parte, molte panchine dellaA hanno già cambiato il loro condottiero a metà dell’annata. Gli obiettivi che ciascun club si è prefissato di raggiungere si scontrano talvolta con classifiche deficitarie, frutto di prestazioni non all’altezza e talvolta anche di problemi ambientali insormontabili. Il presidente ha vuotato il sacco: ecco perché lo ha fatto fuori (LaPresse) – Cityrumors.it È stato certamente questo il caso del Napoli, partito con l’onere di difendere il titolo di Campione d’Italia conquistato con pieno merito nella scorsa stagione. Dopo un’estate che ha visto da subito l’allontanamento di Luciano Spalletti, il direttore d’orchestra di un giocattolo bellissimo, e la dolorosa ...