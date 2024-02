Ultimi tentativi radicali per una lista unica dei liberali | ma non si farà

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di sabato 10 febbraio 2024) Federico Pizzarotti oggi è in Sardegna con Carlo Calenda a fare campagna elettorale per Renato Soru, un altro segno della vicinanza del presidente di PiùEuropa, già soprannominato «il cavallo di Troia» di Calenda dentro PiùEuropa. I pizzarottiani tengono fermo il punto: alle elezioni europee si deve andare con il leader di Azione, i maligni dicono che è il modo più sicuro per lo stesso Pizzarotti per farsi eleggere a Bruxelles, i fautori (e alcuni sondaggi interni) ribattono che per gli elettoril’intesa con Calenda è la più naturale. L’ex sindaco di Parma, all’epoca grillino, nella direzione del partito può contare su dodici voti su trentuno, dunque non sufficienti a imporre la scelta pro-Calenda (le decisioni sulle alleanze elettorali di PiùEuropa hanno bisogno dei due terzi), ma secondo alcune fonti questi voti potrebbero lievitare. È ovvio che un’intesa ...