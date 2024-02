Ultime Notizie Roma del 10-02-2024 ore 20 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)dailynews radiogiornale ritrovati sulle nostre frequenze appuntamento con l’informazione Buonasera dalla redazione di Oriente in apertura il Ministero della Sanità di casa controllato da Massa afferma che almeno 110 persone tra cui 25 arafa sono rimasti uccisi in attacchi israeliani la scorsa notte mentre sembra avvicinarsi inizio dell’ offensiva nel sud della striscia come secondo l’anno sarebbe ammazzata a circa metà di tutti gli abitanti delle Entrate palestinese il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha informato il gabinetto di guerra che l’operazione delle forze di difesa israeliane Ara dovrà essere completata entro l’inizio del Ramadan il 10 marzo Riferito un funzionario israeliano alla CNN precisando che la comunicazione visuale giovedì ieri Netanyahu ha dato istruzioni alle porte di italiano e di governo piani di evacuazione in vista della prossima ...