Ultime Notizie Roma del 10-02-2024 ore 11 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Ben ritrovati raccolto da Francesco Vitale i trattori di riscatto agricolo Import ieri sul grande raccordo anulare i mezzi sono morti in tarda serata dal presidio di via Nomentana asi mette di bandiere tricolore Il corteo è stato scortato dalle forze dell’ordine in precedenza i trattori avevano sfilato nel anche se è stata annullata la grande manifestazione che era stata indetta nel centro della capitale la protesta non si ferma intanto sul palco di Sanremo amedeus per letto nel tratto del test scritto dal dottori stand agricoltura non c’è vita non c’è sovranità alimentare Non c’è Libertà il premier israeliano Benjamin Netanyahu ha ordinato parlato di difesa di preparare i piani per evacuare i civili dall’area di Raffa nel sud della striscia l’ho fatto sapere l’ufficio del premier citato dai media le ...