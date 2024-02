Ultime Notizie Roma del 10-02-2024 ore 10 | 10

Leggi tutta la notizia su romadailynews

(Di sabato 10 febbraio 2024)dailynews radiogiornale Buona giornata dalla redazione da parte di Francesco Vitale in studio non ti arrestano le iniziative legate alla protesta di trattori Le organizzazioni del mondo agricolo sono state convocate a Palazzo Chigi per un incontro con il governo durato oltre due ore hanno preso parte al tavolo le sigle cia-agricoltori italiani diretti confagricoltura fedagripesca e con paghi Parliamo di un settore strategico per la nostra economia e che abbiamo messo al centro della nostra azione ha sottolineato il premier Giorgia Meloni che Vani di Agricoltori traditrici sento preso in giro vergognose scena finta trattativa tra il ministro del tesoro sindacati incanto nella capitale quattro trattori del Movimento riscatto agricolo scortati dalle forze dell’ordine hanno sfilato per le vie del venerdì sera quindi sempre scortati dalle forze dell’ordine i trattori ...