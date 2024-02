UFFICIALE – Milan-Napoli | i convocati di Mazzarri

MILANO (ITALPRESS) – “Bennacer sta bene, ha affrontato bene il minutaggio che ha fatto a Frosinone. E’ disponibile per giocare dal primo minuto, ha fatto una bella settimana”. Lo ha detto il tecnico d ...Walter Mazzarri ha diramato la lista dei convocati per il match di domani sera alle 20.45 contro il Milan. Tornano a disposizione Alex Meret, Mathias Olivera e Piotr Zielinski. Di seguito l’elenco ...È già tempo di calciomercato per Milan che deve guardarsi intorno per il futuro, Maignan può lasciare Milanello, si guarda già al sostituto.