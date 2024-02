UFFICIALE | è stato licenziato | salta la panchina italiana

Leggi tutta la notizia su rompipallone

(Di sabato 10 febbraio 2024) Decisione irrimediabile: èl’esonero della. Troppo gravi gli ultimi risultati e la lunghissima assenza di vittorie Non è mai semplice per una società arrivare alla drastica decisione del cambio in. L’effetto di questa scelta è un’arma a doppio taglio: in pochi riescono ad incidere subito, per la maggioranza invece è forte il rischio di fare un percorso simile o, in alcuni casi, addirittura peggiore di chi c’era prima. Ci sono però situazioni irrimediabili che hanno per forza bisogno di un intervento. Ed è quello che è accaduto ad unauna(ANSA) – RompiPallone.itLa decisione era praticamente annunciata: troppo negativi gli ultimi risultati e una situazione ...