UFFICIALE | Brighton | regalo a De Zerbi Arriva un attaccante da 20 milioni in estate|Mercato

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di sabato 10 febbraio 2024) 2024-02-10 22:54:00Non ci risulta al momento nessuna smentita a riguardo dell’ultima notizia pubblicata da CM.com: La stizza per aver perso all’ultimo contro il Tottenham, ma anche la soddisfazione di aver ingaggiato un nuovo potenziale talento: ilallenato da Roberto Deha comunicato l’arrivo, a partire dalla prossima estate, di Ibrahim Osman,ghanese del 2004 che gioca in Danimarca, al Nordsjaelland, “Non vediamo l’ora di avere l’opportunità di lavorare con Ibrahim. È un giocatore giovane, un prospetto eccitante, ma per ora l’importante è che abbia il suo spazio e la sua mente completamente sul Nordsjaelland, dove sta giocando un’ottima stagione. Quando questa sarà finita avrà l’opportunità di avere del riposo durante l’estate e poi lo porteremo da noi, dove avrà il supporto e il ...