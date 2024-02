UFFICIALE ? Arnautovic sarà riscattato | Roma-Inter 2-4 decisiva!

(Di sabato 10 febbraio 2024) Markoufficialmentedall’. Il centravanti austriaco, che è entrato nella ripresa di, è definitivamente nerazzurro.? Markoufficialmentedall’. I nerazzurri sono obbligati a pagare gli otto milioni di euro più bonus al Bologna. Decisiva2-4 con la vittoria dei nerazzurri in rimonta, firmata nel secondo tempo. Un assist anche per l’austriaco. Vigeva, infatti, una clausola nell’accordo trae Bologna: ossia che il riscatto sarebbe diventato d’obbligo al primo punto dell’da febbraio 2024.-News - Ultime notizie ...

Nell'ultimo quarto d'ora la Roma colleziona un paio di palle gol che però non vengono sfruttate da Lukaku. Nel recupero, Bastoni mette il lucchetto alla gara e segnando il 2-4 in contropiede su assist ...Nell'ultimo quarto d'ora la Roma colleziona un paio di palle gol che però non vengono sfruttate da Lukaku. Nel recupero, Bastoni mette il lucchetto al match e in contropiede segna il 2-4 su assist di ...ROMA-INTER 2-4 (17' Acerbi (I), 28' Mancini (R), 45' El Shaarawy (R), 49' Thuram (I), 56' Angelino (R, aut.), 94' Bastoni (I)) LIVE MATCH 95' - FISCHIA ...