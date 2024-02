UeD anticipazioni | in studio l' ex di Ida Platano | Brando chi sceglie?

Leggi tutta la notizia su tvpertutti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Venerdì 9 febbraio 2024 si è tenuta una nuova registrazione di Uomini e Donne e lerivelano importanti sviluppi nella trama sia del Trono Over che in quello Classico. Tra le novità più attese, il ritorno di Diego Tavani, noto per la sua turbolenta storia con Ida. Il cavaliere, già protagonista di passate edizioni, sembra essere tornato per conoscere nuove dame del parterre, nonostante il suo passato con lae la breve relazione con Aneta Buchtova. In molti ricorderanno anche il fatto che nel 2022 abbandonò Uomini e Donne con Aneta per proseguire la loro conoscenza lontani dalle telecamere del dating sentimentale condotto da Maria De Filippi. Nel frattempo, la situazione di Idaè al centro dell'attenzione, con il ritorno di Mario Cusitore, il quale ha tentato di riappacificarsi ma ...