Ucraina | attacco russo a stazione benzina di Kharkiv | almeno 7 morti

(Di sabato 10 febbraio 2024) (Adnkronos) –sette persone, fra cui tre bambini piccoli, sono morte in seguito ad undi droni russi la scorsa notte contro unadi, inorientale. Il raid ha provocato una fuoriuscita die un incendio che ha coinvolto 14 edifici residenziali, riferiscono i media ucraini.50 persone sono state evacuate dalle loro case. Le operazioni di soccorso e la conta delle vittime sono andate avanti per tutta la notte. Vi sono diversi feriti con ustioni o intossicati dal fumo. Alle sette del mattino ora locale si contavano sette, fra cui un neonato e due bambini di quattro e sette anni, ha reso noto il capo della polizia dell'oblast di, Volodymyr Tymoshko, citato da Ukrainska Pravda. I russi hanno attaccato la scorsa notte l'con 31 droni, 23 dei quali sono stati abbattuti. Lo ha reso noto su Telegram l'aviazione. Lanciati dalla città russa di Balaklava, dall'oblastdi Kursk e dalla Crimea occupata, i droni hanno preso di mira non soloma anche la regionedi Odessa.