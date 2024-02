Ucraina | attacco russo a stazione benzina di Kharkiv | almeno 7 morti

(Di sabato 10 febbraio 2024) Kiev, 10 feb. (Adnkronos) –sette persone, fra cui tre bambini piccoli, sono morte in seguito ad undi droni russi la scorsa notte contro unadi, inorientale. Il raid ha provocato una fuoriuscita die un incendio che ha coinvolto 14 edifici residenziali, riferiscono i media ucraini.50 persone sono state evacuate dalle loro case. Le operazioni di soccorso e la conta delle vittime sono andate avanti per tutta la notte. Vi sono diversi feriti con ustioni o intossicati dal fumo. Alle sette del mattino ora locale si contavano sette, fra cui un neonato e due bambini di quattro e sette anni, ha reso noto il capo della polizia dell’oblast di, Volodymyr Tymoshko, citato da Ukrainska Pravda. L'articolo CalcioWeb.

«Gli Stati Uniti hanno aiutato l' Ucraina a resistere nel momento decisivo. È necessario mantenere il sostegno americano. Sono grato ai nostri partner americani che lo riconoscono. Putin torna sobrio ...E' salito ad almeno 7 vittime e 2 feriti il bilancio dell'incendio divampato per l'attacco delle forze russe con droni sulla città orientale di Kharkiv, in Ucraina. E' quanto rendono noto le autorità ...E' di almeno sette morti e due feriti il bilancio di un scoppiato in seguito a un attacco russo lanciato stanotte sulla città orientale ucraina di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali, ...