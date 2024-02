Ucraina | attacchi russi su Odessa e Kharkiv | vittime

(Di sabato 10 febbraio 2024) Le autorità ucraine affermano che un attacco russo ha colpito una stazione di servizio nella città orientale diprovocando un grande incendio che ha inghiottito 15 edifici residenziali, in cui una persona è morta e un'altra è rimasta ferita. La procura regionale spiega che oltre 50 residenti tra cui due bambini sono stati evacuati. Il sindaco Ihor Terekhov riferisce che l'area dell'incendio è di circa 3.700 metri quadrati. I servizi di emergenza stanno ancora cercando di domare le fiamme e salvare persone che si pensa siano ancora intrappolate negli edifici. Finora sono state tratte in salvo quattro persone. Droniha colpito ieri sera anche la cittàmeridionale di. Lo rendono noto le autorità locali, aggiungendo che un uomo di 44 anni è rimasto ferito nell'attacco. Mosca afferma di aver ...

(Adnkronos) – La Russia attacca quasi ovunque. La guerra in Ucraina , a quasi 2 anni dall’inizio del conflitto, sembra entrata in una nuova fase ... (ildenaro)

Milano, 7 feb. (Adnkronos Salute) - "Cresce l'impatto degli attacchi alla salute e all'istruzione in Ucraina ". A segnalarlo in una nota sono Jarno ... (liberoquotidiano)

Le autorità ucraine affermano che un attacco russo ha colpito una stazione di servizio nella città orientale di Kharkiv provocando un grande incendio che ha inghiottito 15 edifici residenziali, in cui ...Le notizie sulla guerra in Ucraina di sabato 10 febbraio, in diretta. Per il capo delle forze armate «la vita e la salute» dei soldati sono la risorsa principale dell’esercito ...Il cambio al vertice delle forze armate ucraine, con la sostituzione del generale Valery Zaluzhny, "non cambierà il corso" del conflitto in Ucraina, ...