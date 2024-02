Uccide un cane con il furgoncino e poi investe il testimone | 52enne salentino a processo

(Di sabato 10 febbraio 2024) A Melpignano, in provincia di Lecce, un uomo di 52 anni è finito sottocon le accuse di uccisione di animale e lesioni personali. L’episodio, raccontato oggi da Repubblica, risale al 5 gennaio 2022. L’uomo, residente a Surbo, si trovava alla guida deldella ditta quando ha avuto un diverbio a un incrocio con un altro conducente. L’uomo a bordo dell’altra auto, una Kia, è sceso dal veicolo insieme al, un cocker, posizionandosi di fronte al. Quando la lite ha iniziato a degenerare, ilha premuto il piede sull’acceleratore e investito l’animale, morto poco più tardi a causa di un trauma cranico e di un edema polmonare. Alla scena ha assistito il titolare di una pescheria, che è intervenuto per provare a bloccare l’uomo prima che fuggisse. «Spostati o investo ...

