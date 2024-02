UAE Tour femminile 2024 | Lotte Kopecky è mostruosa | domina anche in salita Quarta Gaia Realini

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 10 febbraio 2024)è un fenomeno e non c’era bisogno di conferme. Questa volta però ha stupito tutti ancor di più: l’anno scorso ci aveva provato, in più occasioni, nelfa ancora più sul serio e va a prendersi la prima vittoria indella carriera. Una trasformazione che stava mettendo in atto la fuoriclasse belga, campionessa del mondo in carica: all’UAEè riuscita a trionfare in vetta a Jebel Hafeet. Prestazione monstre quella dell’atleta della SD Worx – Protime che ha sbaragliato il campo ricco di scalatrici pure (lei parte come velocista e spesso si diletta, trionfando, in pista). Ha gestito le energie sull’ultima ascesa e nel tratto conclusivo ha staccato le rivali, trionfando e ipotecando la classifica generale. Gran performance nella terza tappa per la giovane australiana Neve ...