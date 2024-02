Tuttosport – Niang e Cancellieri annullano il pari di Weissman

(Di sabato 10 febbraio 2024) 2024-02-10 00:55:35 Calciomercato, dalla redazione piemontese di TS: SALERNO – Allo Stadio Arechi di Salerno si apre la 24ª giornata della Serie A con l’Empoli che vince lo scontro diretto contro la Salernitana per 3-1. Successo importante per la squadra di Nicola che sale a quota 21 punti a +3 sul Verona terzultimo. Salernitana-Empoli, la partita Al 22? gli ospiti sbloccano il parziale: Cambiaghi prova uno slalom a sinistra, rientra sul destro e crossa, deviazione di Zanoli che beffa Ochoa! Nella ripresa i ragazzi di Inzaghi impegnano più volte Caprile e 69?, su bel cross di Candreva dalla destra,sbuca dietro a Ismajli e stacca insaccando di testa l’1-1. Nel finale i toscani però ci provano e all’86’ vengono premiati con il calcio di rigore: Fazzini entra in area e viene steso da Pellegrino, il direttore di gara non ha dubbi ed indica il dischetto dove ...

