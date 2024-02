Tutti i presunti plagi e le canzoni che “assomigliano” ad altre di Sanremo 2024

(Di sabato 10 febbraio 2024) Nasce prima il Festival dio l’accusa dio? In realtà fu già nella prima edizione, nell’ormai lontano 1951, che la canzone vincitrice, La luna si veste d’argento cantata da Nilla Pizzi, venne travolta dalle critiche perché dal testo troppo simile a una poesia di Guido Gozzano. Oggi, a esser copiate sono le melodie e anche quest’anno c’è chi già parla dio, accusando un paio diin particolare.i “” diUsiamo il termineo per gioco, convenzione, provocazione. La musica è un’arte che nasce da ispirazioni, suggestioni e ricordi personali e comuni. Le note sono solo 7 e può capitare che una canzone suoni davvero simile a un’altra, appartenente a un’altra epoca e un mondo lontano. Senza ...

La Rai, "oltre a ribadire l'estraneità" all'asserita finalità promozionale dell'esibizione di John Travolta, ha "già posto in essere ogni opportuna verifica per fare luce sulla vicenda", e "procederà ...La Rai ha annunciato di essere pronta a fare causa all’attore e in caso di accertata volontà di pubblicizzare le scarpe a Sanremo.Ancora problemi all'interno della casa più spiata d'Italia, dalla violazione del regolamente alla presunta bestemmia, ecco cosa è successo ...