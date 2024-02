Tutti i collegamenti tra le serie tv La Casa di Carta e Berlino

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di sabato 10 febbraio 2024)è unatelevisiva di origine spagnola, prequel e spin-off di Ladi. Il telefilm è incentrato sulla vita di Andrés de Fonollosa (Pedro Alonso), detto, ed è ambientata molto prima degli eventi narrati nella prima stagione dellamadre. La storia ruota attorno a due fattori che hanno sempre caratterizzato la vita di: l’amore e la ricerca di facili guadagni economici. Questi due elementi hanno sostenuto il protagonista nel suo periodo di massimo splendore, quando ancora non era consapevole della sua malattia e non era ancora invischiato nei complessi della Zecca spagnola. È in questo periodo cheiniziò a pianificare uno dei suoi colpi più eclatanti, lavorando con la sua squadra per far sparire ...