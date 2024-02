TUTA GOLD canzone Mahmood Sanremo 2024 | testo e significato

Non aveva la tuta gold, ma d'oro era l'anello che Mahmood ha indossato ieri sera per esibirsi in un pezzo iconico di Lucio Dalla, Come è profondo il mare, insieme al ...Parliamo dell'anello indossato da Mahmood nella quarta serata di Sanremo 2024, un gioiello in oro giallo traforato che, all'occhio dei più esperti, è stato subito identificato come un Cartier come ...Oggi, 10 febbraio, su Rai1 ci sarà la Finale del Festival di Sanremo 2024: ecco chi vincerà secondo gli scommettitori!