Turismo sostenibile | a Roma giornata riflessione su Parco Cinque Terre

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024), 10 feb. (askanews) – “Overtourism? Riflessioni per la tutela del patrimonio nazionale ed un. Il caso deldelle”. E’ il titolo dell’iniziativa in programma martedì 13 febbraio alle 9 apresso la sala conferenze della Istituzioni Ue a‘Esperienza Europa – David Sassoli’ L’evento, organizzato daldellein collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione europea e l’Ufficio in Italia del Parlamento europeo, offre un momento die di confronto su un tema complesso che accumuna diverse destinazioni del patrimonio nazionale: il fenomeno dell’overtourism. Partendo dal caso del ...