Tunisia Riforma della Banca centrale | quali conseguenze?

(Di sabato 10 febbraio 2024) Secondo l’economista Mourad Hattab, esperto in rischio finanziario, “questa manovra non creerà inflazione, perché il debito interno, diretto o indiretto, resta un debito in ogni circostanza”. La(Bct) potrà concedere agevolazioni per un valore di sette miliardi di dinari, equivalenti a circa due miliardi di euro, al Tesoro Generale dello Stato. Lo prevede il disegno di legge recentemente approvato dall’Assemblea dei rappresentanti del popolo (Arp), il parlamento con sede al Bardo. La decisione sta alimentando il dibattito pubblico, sia all’interno che all’esterno del Paese, sugli effetti di questa. La ministra delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, ha spiegato che il disegno di legge consentirà al governo di raccogliere i fondi necessari per soddisfare le urgenti ...