Tuffi | Pellacani Santoro si confermano vice-campioni del mondo! Oro all’Australia nel sincro misto

(Di sabato 10 febbraio 2024) Si chiude con il sorriso per l’Italia questa avventura nei Mondiali di2024. All’Hamad Aquatic Centre di Doha, in Qatar, gli azzurri hanno conquistato il secondo podio iridato della spedizione nel contesto descritto. Dopo l’argento delmaschile dai tre metri con Giovanni Tocci e Lorenzo Marsaglia, è arrivato un altro argento della coppia composta da Chiarae Matteo. I due ragazzi nostrani sono giunti secondi nella Finale delmixed dal trampolino tre metri, ottenendo la top-3 a livello mondiale per la terza volta consecutiva, dopo l’argento di Budapest nel 2022 e il bronzo di Fukuoka dell’anno scorso. Perè la quarta medaglia mondiale in carriera, considerando anche il bronzo con Elena Bertocchi nelfemminile dai ...