Tuffi | Pellacani | “Mai smettere di rincorrere gli obiettivi”; Santoro | “Con lei mi diverto tantissimo”

(Di sabato 10 febbraio 2024) La finale del trampolino da 3 metri sincro misto dei Mondiali 2024 didi Doha (Qatar) vede l’Italia conquistare la medaglia d’argento grazie alla piazza d’onore centrata da Chiarae Matteo. I due azzurri dopo la premiazione hanno affidato le proprie sensazioni ai microfoni di Rai Sport. Le emozioni di Chiara: “Sicuramente non è stato facile anche stamattina alzarmi e trovare le energie per gareggiare di nuovo, non è stato per niente facile però sono veramente contenta perché appunto questa medaglia erano più o meno sei gare che la stavo rincorrendo e ovviamente poi con Matteo è sempre un piacere, perché è sempre bello gareggiare con lui e ci troviamo veramente tanto bene. Sono tante emozioni insieme molto diverse, però questo è un po’ lo sport: un giorno si perde e un giorno si vince, ...