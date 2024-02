Tuffi | Mondiali Doha 2024 | Pellacani-Santoro si confermano nel sincro misto da 3 metri | è argento Italia

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 10 febbraio 2024) Il Mondiale dell’Italsi chiude con uno splendido, quello conquistato da Chiarae Matteonelda 3. La giovane coppia azzurra si conferma tra le migliori in circolazione nella specialità, salendo sul podio per la terza edizione consecutiva e migliorando il bronzo della scorsa estate a Fukuoka. Non potevano fare meglio in quanto a piazzamento oggi Chiara e Matteo, che hanno totalizzato un buon punteggio di 287.49, ma troppo distante un’Australia che ha sbagliato poco o nulla. L’oro è infatti andato a Domonic Bedggood e Maadison Keeney con i loro 300.93 punti. Con un ultimo doppio salto mortale e mezzo da 68.40 la coppia azzurra si è però superata proprio nel momento decisivo ed è invece riuscita a mettersi alle spalle la ...