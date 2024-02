Truffe | che cos’è lo spoofing e come difendersi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di sabato 10 febbraio 2024) La notizia dell’ottantenne milanese truffato e derubato di 241mila euro tramite sms e chiamate telefoniche riaccende l’allarme sulletelematiche, perpetrate attraverso le nuove tecnologie. In particolar modo, nell’operazione Portorico che ha portato a 18 perquisizioni e altrettanti indagati, la Polizia ha evidenziato l’utilizzo della tecnica dellotelefonico, che peraltro non è di per se illegale, per indurre la vittima a fidarsi della “controparte”. Ma vediamo di cosa si tratta efunziona. Letteralmente il verbo inglese “to spoof” significa prendere in giro o fare la parodia. Si parla ditelefonico (può essere utilizzato anche per “contraffare” e.mail e sms) quando chi telefona con il cellulare maschera il proprio numero reale con uno diverso in modo che la chiamata sembri provenire da ...