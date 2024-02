Truffa finto sms dalla banca | anziano perde 240mila euro versati su un altro conto corrente | 18 indagati

Un nuovo SMS INPS è in circolazione in questa primissima parte di febbraio. Esattamente come accaduto anche nel recente passato, non si tratta di ... (optimagazine)

Truffe online o via SMS, dati rubati in pochi istanti. E conti, talvolta, letteralmente svuota ti. Difendersi non sempre è facile e purtroppo in ... (ilcorrieredellacitta)

Effettuava prelievi al bancomat, passeggiava in modo disinvolto e soprattutto si fermava a leggere i manifesti mortuari . Non ci sarebbe nulla di ... (today)

La Spezia – “Buonasera signora, sono un carabiniere. Suo figlio si trova in caserma dopo un grave incidente stradale: servono soldi per toglierlo dai guai ”. A grandi linee è questo il tenore della ch ...Maxi truffa da 240mila euro per un finto sms. Il raggiro a Milano, dove un ottantenne aveva trasferito il proprio denaro su conti correnti aperti e gestiti diciotto persone, ora indagate per ...Maxi truffa da 240mila euro per un finto sms. Il raggiro a Milano, dove un ottantenne aveva trasferito il proprio denaro su conti correnti aperti e gestiti diciotto persone, ora indagate per ...