Trovato corpo galleggiante in un laghetto artificiale a Milano | intervengono i Vigili del fuoco

(Adnkronos) – E’ stato trovato in mare nei pressi di alcuni scogli lungo la costa di Fasano, in provincia di Brindisi, il corpo senza vita del ... ()

A dare l'allarme della scomparsa della novantenne era stato il fratello del sospettato, che abita in Emilia Romagna, il quale da alcuni giorni non ... (ilgiornale)

(Adnkronos) - Vigili del fuoco in azione in via Buccinasco 45, a Milano, impegnati nel recupero di un corpo nelle acque di un laghetto artificiale. Si tratterebbe di un uomo anche se l'identificazione ...Una squadra dei Vigili del fuoco ha trovato il corpo senza vita di un uomo all’interno delle Latomie dei Cappuccini. Sono in corso gli accertamenti da parte dei Carabinieri per riuscire a stabilirne l ...Il corpo senza vita di un uomo è stato rinvenuto dai vigili del fuoco nell’area della Latomie dei Cappuccini, a Siracusa. Le indagini sono condotte dai ...