Trovata morta nel fiume Bisenzio | tragedia a San Mauro a Signa

(Di sabato 10 febbraio 2024) Firenze, 10 febbraio 2024 - È statasenza vita nel, a pochi metri dal ponte al Santo, fra Sane San Donnino. Il corpo di una donna di circa 70anni, di origini marocchine, è stato scoperto nel, in prossimità della riva, intorno alle 12.30. Pare che a portarlo fuori dall’acqua siano stati gli stessi familiari, che stavano cercando la signora da alcune ore. La donna, che sembra soffrisse di alcuni problemi di demenza senile, si sarebbe infatti allontanata da casa intorno alle 10 di questa mattina e i parenti avrebbero dato subito il via alle ricerche, fino a trovarne il corpo nel, poco lontano da casa. In base alle prime ricostruzioni l'anziana potrebbe essere scivolata nell'acqua, morendo annegata. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ...