Trovata morta anziana scomparsa | fermato il figlio

(Di sabato 10 febbraio 2024)dai carabinieri ildi un'dal 24 gennaio a Canale Monterano, in provincia di Roma. E' accusato di occultamento di cadavere. I carabinieri di Ronciglione, coadiuvati dai colleghi di Bracciano, hannoil 60enne, disoccupato, e successivamente sono riusciti a recuperare il corpo della donna, nascosto in un bosco della Riserva del lago di Vico, in provincia di Viterbo. A dare l'allarme per ladella novantenne era stato l'altrodella donna, residente in Emilia Romagna, che da alcuni giorni non riusciva a mettersi in contatto con la madre.