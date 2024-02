Troppa Lazio per il Cagliari | Sarri vede l’Europa | per Ranieri si fa sempre più dura

Leggi tutta la notizia su ilgiornale

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tre punti importantissimi per i biancocelesti che si portano al sesto posto in attesa delle altre sfide di giornata e riprendono il loro cammino dopo la brutta sconfitta di Bergamo e una prestazione sottotono. Per i sardi arriva la quarta sconfitta consecutiva e la situazione in classifica potrebbe ancora peggiorare