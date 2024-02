Treni | lunedì sciopero ma solo per i regionali | regolari Frecce?e Intercity

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 10 febbraio 2024) Circoleranno regolarmente le?Frecce?e gli??ditalia in occasione dellonazionale del personale del Gruppo FS Italiane proclamato da alcune sigle sindacali, in programma dalle ore 9 alle ore 17 di12 febbraio. Lo comunica con una nota Fs spiegando che saranno “probabili limitazioni o cancellazioni dei”. Le informazioni su collegamenti e servizi si possono avere attraverso l’apptalia, la sezione Infomobilità del sito web?talia.com, i canali social e web del Gruppo FS Italiane, il numero verde gratuito?800 89 20 21, oltre che nelle biglietterie e negli uffici assistenza delle stazioni ferroviarie, le self service e le agenzie di viaggio convenzionate. L'articolo proviene da Ildenaro.it.