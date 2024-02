Tremano Ricigliano e Muro Lucano | terremoto magnitudo 3 9

(Di sabato 10 febbraio 2024) Sabato pomeriggio “ballerino” al confine tra Campania e Basilicata. Una scossa didi3.9 è stata registrata alle 16.10 tra le province di Salerno e Potenza. L’Ingv (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia) ha individuato l’epicentro della scossa ditra i Comuni di(Salerno) e(Potenza). Al momento non si registrano danni a cose o persone. La scossa è stata avvertita chiaramente anche a Potenza.

