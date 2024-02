Trattori | Lega | ' mai con chi vuole affossare il mondo agricolo'

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb (Adnkronos) - "Lanon starà mai con chiil. Mentre infatti c'era chi in Europa sceglieva di appoggiare una Commissione europea disastrosa, responsabile delle folli politiche finto-green che mettono in ginocchio settori fondamentali, imprese, lavoratori e famiglie, lanon ha mai avuto dubbi e fin dal primo momento ha difeso gli interessi di agricoltori, pescatori e produttori italiani". E' quanto si legge in una nota della. "Il 2024 sarà l'anno del cambiamento, lacomincerà già nelle prossime settimane respingendo direttive e regolamenti su industria e packaging che creerebbero ulteriori danni, e chiedendo una revisione anticipata di una PAC che così non funziona", aggiunge la

Hanno ragione gli agricoltori a protestare portando i loro trattori in strada. Noi siamo al loro fianco e come Lega a livello nazionale faremo tutto il possibile per aiutarli con misure serie che ...Duello per i 4 milioni di voti degli agricoltori. Meloni punta a un esenzione per i redditi fino a 10 mila euro. La Lega vuole di più. E prepara la sfida delle elezioni Ue ...All’incontro con gli agricoltori c’erano anche la presidente del Consiglio Meloni, il vicepremier Antonio Tajani e altri ministri, fra cui Giancarlo Giorgetti (Economia) e Matteo Piantedosi (Interno), ...