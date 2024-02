Trattori in Valdichiana | dieci giorni di protesta Ora sotto la pioggia

Il presidio in Valdichiana rimarrà attivo, fanno sapere gli organizzatori della Protesta , per gli agricoltori che si vorranno aggiungere. I ... ()

Protesta degli agricoltori a Sinalunga: corteo di trattori al casello Valdichiana di Bettolle in contemporanea con Sanremo. Situazione tranquilla, solo un breve momento di blocco. La protesta continua ..."Aspettiamo il comunicato degli agricoltori, sono tante le email arrivate, non sappiamo a chi poter dare una risposta: aspettiamo che ne arrivi una che Amadeus leggerà sul palco. La… Leggi ...Proteste dello stesso tenore ci sono nel Salento, in Valdichiana tra i comuni di Foiano della Chiana (Arezzo) e Sinalunga (Siena) dove si trovano una ventina di trattori. E poi anche in Sardegna. Non ...