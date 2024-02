Trattori in corteo a Pievesestina | Facciamo sentire la nostra voce Tanti cittadini sono solidali con noi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di sabato 10 febbraio 2024) Tutti in fila, lungo la strada che conduce verso il casello dell’A14, coi lampeggianti arancioni accesi e i clacson che si rincorrono. Tutti in fila a velocità ridotta, ma senza bloccare la strada e anzi con in più l’accortezza di essersi messi in marcia fuori dagli orari di punta per non compromettere la circolazione in uno dei tratti più strategici della città. La protesta degli agricoltori che sta coinvolgendo l’Europa e l’Italia, è arrivata anche a Cesena. Un gruppo di una quarantina di imprenditori agricoli del territorio, ieri mattina intorno alle 10 è infatti sceso in strada alla guida di altret, partendo dalla zona fieristica die marciando prima verso il casello autostradale di Cesena nord e poi, attraversando la viabilità interna, quello di Cesena, nella zona di Villa Chiaviche. La carovana, ...