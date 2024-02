Trattori | il Governo concede l’esenzione Irpef fino a 10mila euro Ma sale la tensione tra Fdi e Lega

(Di sabato 10 febbraio 2024) Ilapre agli agricoltori, ma nella maggioranzalatra Fratelli d’Italia e, che si rimpallano la responsabilità per le misure che hanno provocato la rivolta dei. Nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 febbraio, alcune associazioni del settore agricolo sono state ricevute a Palazzo Chigi: la premier Giorgia Meloni ha comunicato ai rappresentanti che sarà introdotta un’esenzione sull’agricoladi reddito. Una concessione che tuttavia non basta al vicepremier Matteo Salvini, secondo cui si può “fare anche di più”. Nella serata di ieri un centinaio diha sfilato lungo il Grande Raccordo Anulare di Roma. Intorno alle 21.30 il ministro dell’Agricoltura, Francesco ...

Nei giorni più intensi delle proteste dei trattori , con una delegazione in procinto di far ascoltare le sue ragioni a milioni di italiani da Sanremo, ... (iltempo)

Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Grazie al governo Meloni i 5 miliardi previsti nel Pnrr per l'agricoltura, in sede di revisione, sono stati portati a 8 ... (liberoquotidiano)

Roma, 10 feb. (Adnkronos) – “Grazie al governo Meloni i 5 miliardi previsti nel Pnrr per l?agricoltura, in sede di revisione, sono stati portati a 8 ... (calcioweb.eu)

Duello per i 4 milioni di voti degli agricoltori. Meloni punta a un esenzione per i redditi fino a 10 mila euro. La Lega vuole di più. E prepara la sfida delle elezioni Ue ...La dichiarazione dello stato di calamità, approvata ieri dalla governo Schifani, servirà per programmare ...Hanno ragione gli agricoltori a protestare portando i loro trattori in strada. Noi siamo al ...Nel derby a destra Meloni decide di non far pagare l’Irpef agli agricoltori (ma con limiti): è il prezzo della guerra con Salvini ...