Trattori | Foti FdI | ' governo Meloni difende il patrimonio agroalimentare'

(Di sabato 10 febbraio 2024) Roma, 10 feb. (Adnkronos) - "Grazie ali 5 miliardi previsti nel Pnrr per l'agricoltura, in sede di revisione, sono stati portati a 8 miliardi. Siamo in presenza, tra l'altro, di varie emergenze, per esempio la tutela degli agricoltori che hanno le aziende in una fortissima difficoltà per la presenza dei cinghiali, che proliferano, oltre agli elementi di ordine sanitario. Ribadisco, inoltre, che questoha detto no all'equiparazione della carne coltivata che si voleva fare inopinatamente, per tutelare la salute umana e ilitaliano”. Lo ha detto Tommaso, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera, ad Agorà Weekend.