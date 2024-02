Trasportatore ucciso a coltellate per rapina a Prato

(Di sabato 10 febbraio 2024) Undi 59 anni anni è statola scorsa notte aa Seano () venerdì sera dove era andato col furgone a caricare abiti da esportare in Germania. Originario dell'India, viveva nella zona di Mantova. Lo ha trovato ormai morto il figlio dopo due ore che lo cercava. Secondo i carabinieri si tratta di un omicidio a scopo di. L'uomo portava con sé molte migliaia di euro per acquistare la merce nelle ditte di pronto moda da rivendere poi all'estero. Le immagini delle telecamere rivelano due killer che ora vengono cercati dalle forze dell'ordine. Secondo quanto appreso i carabinieri stanno cercando due stranieri, individuati tramite le immagini delle telecamere della videosorveglianza. La vittima si faceva sempre accompagnare da qualcuno nelle sue trasferte di lavoro. Ieri ...

